Рогожина Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогожин Александр Викторович
Отец ребёнка: Рогожин Виктор Иванович
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
Невьянск, Невьянский, Свердловская область