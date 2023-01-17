Рогожина Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогожин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Александр Викторович

Отец ребёнка: Рогожин Виктор Иванович

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
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