Соколинская (Сажина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколинская (Сажина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

1946

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2018
Санкт-Петербург, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище Санкт-Петербург
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