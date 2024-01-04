Соколинская (Сажина) Татьяна Николаевна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения1946
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2018
Санкт-Петербург, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище Санкт-Петербург