Кравцов Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения04.06.1937
Дата смерти29.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1961
Дочь: Бахарева (Кравцова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кравцова (Трошкова) Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.12.1971
Дочь: Присяжная (Кравцова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Кравцова (Трошкова) Раиса Тимофеевна
Смерть
29.08.2007
Авангард, Партизанский, Приморский край