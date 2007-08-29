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Кравцов Владимир Федорович

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Место рождения

Опошня, Полтавська область

Дата рождения

04.06.1937

Дата смерти

29.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: Кравцов Федор Егорович

Мать: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Опошня, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова (Трошкова) Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.11.1961

Дочь: Бахарева (Кравцова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кравцова (Трошкова) Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.12.1971

Дочь: Присяжная (Кравцова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Кравцова (Трошкова) Раиса Тимофеевна

Смерть
29.08.2007
Авангард, Партизанский, Приморский край

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