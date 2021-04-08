Лялинский Павел Николаевич ?.12.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лялинский Павел Николаевич

Автор
ИБ
Бажанова И.

мужской, родился ?.12.1875 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

умер 27.07.1876 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Мать
Лялинская Параскева ИвановаНеизвестно г.р.
Отец
Лялинский Николай Павлович1838 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1875 ст.

Отец: Лялинский Николай Павлович

Мать: Лялинская Параскева Иванова

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Известно из записи о смерти

Смерть
27.07.1876 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1202, стр 156): Павел умер 27.07.1876 от поноса в возрасте 8 месяцев

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