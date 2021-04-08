Лялинский Павел Николаевич
мужской, родился ?.12.1875 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
умер 27.07.1876 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
МатьЛялинская Параскева ИвановаНеизвестно г.р.
ОтецЛялинский Николай Павлович1838 ст. г.р.
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Рождение
?.12.1875 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Смерть
27.07.1876 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о смерти