Червонный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно