Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шелонцова Ирина Семёновна
Шелонцова Ирина Семёновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Шелонцов Семён Иванович
1830 г.р.
Мать
Шелонцова Федосья Семёновна
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Шелонцов Семён Иванович
Мать:
Шелонцова Федосья Семёновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия