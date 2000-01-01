Шелонцова Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелонцова Ирина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Шелонцов Семён Иванович

Мать: Шелонцова Федосья Семёновна

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