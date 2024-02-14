Ихсанова Сажида
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1921
Дата смерти07.04.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович
Рождение ребёнка
11.05.1953
Сын: Ихсанов Минулла Усманович
Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович
Рождение ребёнка
24.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович
Рождение ребёнка
26.06.1959
Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович
Смерть
07.04.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно