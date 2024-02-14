Ихсанова Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова Сажида

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1921

Дата смерти

07.04.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Усман Минханович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Ихсанов Мавлют Усманович

Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович

Рождение ребёнка
11.05.1953

Сын: Ихсанов Минулла Усманович

Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович

Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович

Рождение ребёнка
26.06.1959

Сын: Ихсанов Мансур Усманович

Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович

Смерть
07.04.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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