Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.2004

Муж: Фунтиков Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
01.09.2004

Дочь: Фунтикова Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фунтиков Дмитрий Леонидович

Рождение ребёнка
31.01.2012

Сын: Фунтиков Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Фунтиков Дмитрий Леонидович

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