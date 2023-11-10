Фунтикова (Гавриленко) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.2004
Рождение ребёнка
01.09.2004
Дочь: Фунтикова Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фунтиков Дмитрий Леонидович
Рождение ребёнка
31.01.2012
Сын: Фунтиков Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Фунтиков Дмитрий Леонидович