Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952
Отец: Поликарпов Алексей Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.09.1975
Рождение ребёнка
17.08.1976
Сын: Гаврилов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1978
Сын: Гаврилов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1991
Отец ребёнка: не указан