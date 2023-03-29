Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Поликарпова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1952

Отец: Поликарпов Алексей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
27.09.1975

Муж: Гаврилов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1976

Сын: Гаврилов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1978

Сын: Гаврилов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гаврилов Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.11.1991

Сын: Гаврилов Антон Борисович

Отец ребёнка: не указан

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