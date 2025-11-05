Акимушкина (Початкова) Татьяна
женский, родилась 14.11.1972
ОтецПочатков ВикторНеизвестно г.р.
МатьПочаткова (Бунтина) Валентина25.11.1951 г.р.
Супруги
Акимушкин Михаил08.05.1971 г.р.
Дети
Акимушкин Дмитрий27.05.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972
Отец: Початков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимушкин Михаил
Рождение ребёнка
27.05.1995
Сын: Акимушкин Дмитрий
Отец ребёнка: Акимушкин Михаил
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акимушкин Михаил