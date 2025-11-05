Акимушкина (Початкова) Татьяна 14.11.1972 — найти родственников по фамилии на Familio

Акимушкина (Початкова) Татьяна

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 14.11.1972

Отец
Початков ВикторНеизвестно г.р.
Мать
Початкова (Бунтина) Валентина25.11.1951 г.р.
Супруги
Акимушкин Михаил08.05.1971 г.р.
Дети
Акимушкин Дмитрий27.05.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972

Отец: Початков Виктор

Мать: Початкова (Бунтина) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимушкин Михаил

Рождение ребёнка
27.05.1995

Сын: Акимушкин Дмитрий

Отец ребёнка: Акимушкин Михаил

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимушкин Михаил

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