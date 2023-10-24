тенген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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тенген

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ма
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: обанай

Мать: даки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: маки

Мать ребёнка: сума

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