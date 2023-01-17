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Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1813 ст.

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1820 ст.

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Захарий Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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