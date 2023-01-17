Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1813 ст.
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
11.11.1820 ст.
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Захарий Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно