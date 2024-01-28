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Токарева София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Иосиф Семенович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 571
Рождение ребёнка
1803

Сын: Токарев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Токарев Иосиф Семенович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Токарев Захар Иосифович

Отец ребёнка: Токарев Иосиф Семенович

Смерть
Неизвестно

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