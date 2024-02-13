Понеделков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понеделков ?

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Понеделкова) Лидия

Мать ребёнка: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Рождение ребёнка
Между 1936 и 1940

Сын: Понеделкова Виктор

Мать ребёнка: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: повешен немцами на рынке г.Таганрога,как коммуниста
Похороны
Неизвестно

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