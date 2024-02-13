Понеделков ?
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Понеделкова) Лидия
Мать ребёнка: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1936 и 1940
Сын: Понеделкова Виктор
Мать ребёнка: Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: повешен немцами на рынке г.Таганрога,как коммуниста
Похороны
Неизвестно