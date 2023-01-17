Козий Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козий Лидия Ивановна

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Место рождения

Чистяково

Дата рождения

13.09.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1960
Бракосочетание
С 1975 по 1980

Муж: Козий Иван Владимирович

Рождение ребёнка
07.05.1980

Сын: Козий Юрий Иванович

Отец ребёнка: Козий Иван Владимирович

Место жительства
С 1980
Рождение ребёнка
04.01.1987

Дочь: Козий Анна Ивановна

Отец ребёнка: Козий Иван Владимирович

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