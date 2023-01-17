Козий Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960
Бракосочетание
С 1975 по 1980
Рождение ребёнка
07.05.1980
Сын: Козий Юрий Иванович
Отец ребёнка: Козий Иван Владимирович
Место жительства
С 1980
Рождение ребёнка
04.01.1987
Дочь: Козий Анна Ивановна
Отец ребёнка: Козий Иван Владимирович