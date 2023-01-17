Попов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1961
Сын: Попов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Попова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
10.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
02.10.1968
Сын: Попов Андрей Константинович
Мать ребёнка: Попова Вера Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Вера Семеновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно