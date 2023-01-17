Попов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Константин Васильевич

Попов Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Первомайский, ЗАТО Первомайский, Кировская область

Дата рождения

06.09.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайский, ЗАТО Первомайский, Кировская область
Рождение ребёнка
18.12.1961

Сын: Попов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Попова Вера Семеновна

Рождение ребёнка
10.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Вера Семеновна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.10.1968

Сын: Попов Андрей Константинович

Мать ребёнка: Попова Вера Семеновна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Вера Семеновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close