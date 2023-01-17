Тупицын Климент Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806 ст.
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Тупицын Елизар Климентович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1858 ст.
упоминается как умерший сын главы семьи в 10 ревизии (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639)