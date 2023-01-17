Тупицын Климент Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Климент Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806 ст.

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Тупицын Елизар Климентович

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как умерший сын главы семьи в 10 ревизии (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639)
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