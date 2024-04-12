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Федоров Григорий Давыдович

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Место рождения

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

02.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Федоров Давыд Федорович

Мать: Федорова Афимья Николаевна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1888

Сын: Федоров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Федорова Анна Егоровна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Исакова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Федорова Анна Егоровна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: Федорова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Федорова Анна Егоровна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.11.1907
Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
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