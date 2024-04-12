Федоров Григорий Давыдович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти02.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
09.03.1888
Сын: Федоров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Федорова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Исакова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Федорова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: Федорова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Федорова Анна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.11.1907