Иванов Юрий Генадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1964
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964
Отец: Иванов Генадий (Ким) Васильевич
Мать: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса
Рождение ребёнка
1996
Мать ребёнка: не указана