Иванов Юрий Генадиевич 09.09.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Юрий Генадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964

Отец: Иванов Генадий (Ким) Васильевич

Мать: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Рождение ребёнка
1996

Сын: Иванов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

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