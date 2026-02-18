Шик-Старостенкова (Шик) Мария Михайловна 12.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шик-Старостенкова (Шик) Мария Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.08.1924, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

умерла 13.04.2014, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья Дмитриевна01.09.1890 г.р.
Отец
Шик Михаил (Юлий Михаил) Владимирович (Вольфович)20.07.1887 г.р.
Супруги
Старостенков Евгений Васильевич01.02.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924

Отец: Шик Михаил (Юлий Михаил) Владимирович (Вольфович)

Мать: Шаховская-Шик (Шаховская) Наталья Дмитриевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостенков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
До 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостенков Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостенков Евгений Васильевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
13.04.2014
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Butovo, Leninskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia

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