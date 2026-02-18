Шик-Старостенкова (Шик) Мария Михайловна
женский, родилась 12.08.1924, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
умерла 13.04.2014, Москва, город федерального значения Москва
МатьШаховская-Шик (Шаховская) Наталья Дмитриевна01.09.1890 г.р.
ОтецШик Михаил (Юлий Михаил) Владимирович (Вольфович)20.07.1887 г.р.
Супруги
Старостенков Евгений Васильевич01.02.1915 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924
Отец: Шик Михаил (Юлий Михаил) Владимирович (Вольфович)
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостенков Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостенков Евгений Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.2014
Москва, город федерального значения Москва