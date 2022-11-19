Недосеев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Сын: Недосеев Терентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Недосеева Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Недосеев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Недосеева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно