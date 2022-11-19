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Недосеев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Недосеев Алексей Михайлович

Мать: Недосеева Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Недосеев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Сын: Недосеев Терентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Недосеева Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Недосеев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Недосеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Недосеева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недосеева Мария Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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