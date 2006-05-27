Бурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна
Место рожденияПриморский край, Россия
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти27.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Приморский край, Россия
Смольный ключ,
Бракосочетание
02.09.1967
Приехал в Приморье из Киргизии, со строительной бригадой строить лечебницу Тёплый ключ. Познакомился с Татьяной, стали жить вместе. Позже родилась Люба. Потом он уехал строить БАМ, потом снова вернулс... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдюгов Николай Антонович
Россия
Развод
17.08.1978
Смерть
27.05.2006