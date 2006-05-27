Бурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдюгова (Катаева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Приморский край, Россия

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

27.05.2006

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Катаев Михаил Васильевич

Мать: Катаева (белозерова) Евдокия Яковлевна

Приморский край, Россия
Смольный ключ,
Бракосочетание
02.09.1967

Муж: Бурдюгов Николай Антонович

Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Приехал в Приморье из Киргизии, со строительной бригадой строить лечебницу Тёплый ключ. Познакомился с Татьяной, стали жить вместе. Позже родилась Люба. Потом он уехал строить БАМ, потом снова вернулс... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдюгов Николай Антонович

Россия
Развод
17.08.1978

Муж: Бурдюгов Николай Антонович

Смерть
27.05.2006
Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
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