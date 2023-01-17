Гаврилов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1909
Дата смерти28.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909
Бракосочетание
1936
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гаврилов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна
г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
07.06.1939
Сын: Гаврилов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна
г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
16.12.1941
Дочь: Сонина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна
Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Военная служба
С 1941 по 1945
Рождение ребёнка
27.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна
Московская обл., Загорский (Сергиево-Посадский) р-н, г. Хотьково
Смерть
28.12.1991
Московская обл., Загорский (Сергиево-Посадский) р-н, г. Хотьково