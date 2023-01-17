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Гаврилов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.06.1909

Дата смерти

28.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909

Отец: Гаврилов Евгений Александрович

Мать: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1936

Жена: Гаврилова Клавдия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Сын: Гаврилов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна

г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
07.06.1939

Сын: Гаврилов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна

г. Москва, Гороховский пер., 4
Рождение ребёнка
16.12.1941

Дочь: Сонина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна

Вологодская обл., Харовский р-н., д. Злобиха
Военная служба
С 1941 по 1945
Рождение ребёнка
27.09.1946

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Мать ребёнка: Гаврилова Клавдия Васильевна

Московская обл., Загорский (Сергиево-Посадский) р-н, г. Хотьково
Смерть
28.12.1991
Московская обл., Загорский (Сергиево-Посадский) р-н, г. Хотьково
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