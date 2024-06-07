Шимолина Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970
Отец: Шимолин Владимир Макарович
Мать: Вилинец Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1990
Дочь: Пивцова (Ляшенко) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Ляшенко Александр Николаевич
Урджар, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
12.09.1992
Дочь: Оксана Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1992
Дочь: Вероника Александровна
Отец ребёнка: не указан