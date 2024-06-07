Шимолина Людмила Владимировна 25.11.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шимолина Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970

Отец: Шимолин Владимир Макарович

Мать: Вилинец Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1990

Дочь: Пивцова (Ляшенко) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Ляшенко Александр Николаевич

Урджар, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
12.09.1992

Дочь: Оксана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1992

Дочь: Вероника Александровна

Отец ребёнка: не указан

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