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Орлов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932

Отец: Орлов Александр Никанорович

Мать: Орлова Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
07.11.1958

Сын: Орлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Орлова Маргарита Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1959

Дочь: Палфунтикова (Орлова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Маргарита Андреевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Орлов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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