Орлов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1932
Рождение ребёнка
07.11.1958
Сын: Орлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Орлова Маргарита Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1959
Дочь: Палфунтикова (Орлова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Маргарита Андреевна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно