Лебедев Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Дмитрий Ильич

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Место рождения

Морозиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.10.1916

Дата смерти

03.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1916
Морозиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
03.12.1998
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
По 1998
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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