Лебедев Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения27.10.1916
Дата смерти03.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916
Смерть
03.12.1998
Место жительства
По 1998