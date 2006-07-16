Ладыгин Роман Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1914
Дата смерти16.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914
Ф-173, О-16, Д-1925
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Ладыгин Алексей Романович
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Зоя Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Лидия Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1944
Сын: Ладыгин Николай Романович
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Валентина Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Надежда Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Нина Романовна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 26.01.1956
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
Место жительства
До 2006
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2006