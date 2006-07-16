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Ладыгин Роман Прокофьевич

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Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

31.07.1914

Дата смерти

16.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1914

Отец: Ладыгин Прокопий Титович

Мать: Ладыгина Параскева Васильевна

Ф-173, О-16, Д-1925
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Ладыгин Алексей Романович

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Зоя Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Лидия Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Ладыгин Николай Романович

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Валентина Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Надежда Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Нина Романовна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 26.01.1956

Сын: Ладыгин Петр Романович

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

Место жительства
До 2006
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Александра Дмитриевна

Смерть
16.07.2006
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