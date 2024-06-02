Чайкин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайкин Петр

Мать ребёнка: Чайкина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Анастасия

Рождение ребёнка
29.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайкина Анастасия

Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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