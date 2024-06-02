Чайкин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайкин Петр
Мать ребёнка: Чайкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайкина Анастасия
Рождение ребёнка
29.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чайкина Анастасия
Тоншерма, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно