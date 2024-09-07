Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дукъ) Людмила (Милда) Федоровна (Фрицевна)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Юлиус Федорович (Фрицевич)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дукъ Август Федорович (Фрицевич)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Дукъ Андрей Федорович (Фрицевич)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Дук) Ефимия (Эмма) Федоровна (Фрицевна)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
26.05.1902

Сын: Дукъ Владимир Федорович (Фрицевич)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)

Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов

Смерть
Неизвестно

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