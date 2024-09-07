Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дукъ) Людмила (Милда) Федоровна (Фрицевна)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукъ Юлиус Федорович (Фрицевич)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Дукъ Август Федорович (Фрицевич)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дукъ Андрей Федорович (Фрицевич)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Дук) Ефимия (Эмма) Федоровна (Фрицевна)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
26.05.1902
Сын: Дукъ Владимир Федорович (Фрицевич)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)
Отец ребёнка: Дуккъ Фриц Карлов
Смерть
Неизвестно