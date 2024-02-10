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Рубцов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1978

Отец: Рубцов Александр Васильевич

Мать: Рубцова Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
18.07.2005

Дочь: Рубцова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
10.03.2009

Дочь: Рубцова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
19.02.2014

Сын: Рубцов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
18.07.2018

Дочь: Рубцова Злата Всильевна

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
25.04.2020

Дочь: Рубцова Кира Васильевна

Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Юрьевна

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