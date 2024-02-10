Рубцов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2005
Дочь: Рубцова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
10.03.2009
Дочь: Рубцова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
19.02.2014
Мать ребёнка: Рубцова Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
18.07.2018
Дочь: Рубцова Злата Всильевна
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
25.04.2020
Дочь: Рубцова Кира Васильевна
Мать ребёнка: Рубцова Анастасия Юрьевна