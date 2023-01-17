Таптыков Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таптыков Гавриил Григорьевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

06.04.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таптыкова Екатерина Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Таптыкова Галина Гаврииловна

Мать ребёнка: Таптыкова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таптыкова Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
хормейстер и педагог
Смерть
Неизвестно
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