Таптыков Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таптыкова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Таптыкова Галина Гаврииловна
Мать ребёнка: Таптыкова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
хормейстер и педагог
Смерть
Неизвестно