Траченко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траченко Яков Павлович

Мать ребёнка: Траченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траченко Федор Павлович

Мать ребёнка: Траченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траченко Фрол Павлович

Мать ребёнка: Траченко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Траченко ?

Смерть
Неизвестно
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