Свиридов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.07.1946
Дата смерти16.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946
Родился в Приморском Крае, Лесозаводском районе, селе Пантелеймоновка
Рождение ребёнка
11.12.1977
Сын: Свиридов Вадим Алексеевич
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2014
Умер в Самарской области, Волжский район, село Рождествено