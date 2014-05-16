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Свиридов Алексей Михайлович

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Место рождения

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край

Дата рождения

02.07.1946

Дата смерти

16.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1946

Отец: Свиридов Михаил Семенович

Мать: Свиридова Анна Мироновна

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Родился в Приморском Крае, Лесозаводском районе, селе Пантелеймоновка
Рождение ребёнка
11.12.1977

Сын: Свиридов Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Валентина Ильинична

Смерть
16.05.2014
Умер в Самарской области, Волжский район, село Рождествено
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