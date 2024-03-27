Гали Гусман Улы
Место рождения
Дата рождения03.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усманова Рахиля Галиевна
Образование
Неизвестно
Фрагмент листа 90 документа ГА РТ 204-177-664 с метрикой о рождении в д. Верхний Наратбаш в 1899 году; мальчик №12 Мухаметша родился 1.09, его отец Идрис сын Насыбуллы Хамидуллова, его мать Сярвизямал... Показать все
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Рахиля Галиевна
Смерть
Неизвестно