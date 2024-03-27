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Гали Гусман Улы

Место рождения

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1909

Отец: Усман Насыбулла Улы

Мать: (Набиуллина) Хаерниса Булат Кызы

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Рахиля Галиевна

Образование
Неизвестно
Фрагмент листа 90 документа ГА РТ 204-177-664 с метрикой о рождении в д. Верхний Наратбаш в 1899 году; мальчик №12 Мухаметша родился 1.09, его отец Идрис сын Насыбуллы Хамидуллова, его мать Сярвизямал... Показать все
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Рахиля Галиевна

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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