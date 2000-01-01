Иванова Поддашкина Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1959
Рождение ребёнка
05.11.1976
Дочь: Шилова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1986
Сын: Иванов Евгения Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан