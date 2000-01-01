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Иванова Поддашкина Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1959

Отец: Поддашкин Александр Владимирович

Мать: Поддашкина Коникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1976

Дочь: Шилова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1986

Сын: Иванов Евгения Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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