Абраменко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1992

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1992

Отец: Абраменко Виктор

Мать: Абраменко Людмила

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