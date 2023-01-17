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Козлова Ирина Валентиновна

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Место рождения

Уварово, город Уварово, Тамбовская область

Дата рождения

22.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1983

Отец: Набережнев Валентин Серафимович

Мать: Набережнева Александра Алексеевна

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.02.2005

Дочь: Кулакова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Инжавино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.07.2012

Муж: Козлов Андрей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.2015

Дочь: Козлова Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Владимирович

Бронницы, Бронницы, Московская область
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