Козлова Ирина Валентиновна
Место рождения
Дата рождения22.07.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1983
Рождение ребёнка
07.02.2005
Дочь: Кулакова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Инжавино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.07.2012
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.2015
Дочь: Козлова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Владимирович
Бронницы, Бронницы, Московская область