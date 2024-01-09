Домника (Домна) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомника (Домна) Васильева

Домника (Домна) Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.

Сын: Пазюк Лука Андреев

Отец ребёнка: Пазюк Андрей Яковлев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Андрей Яковлев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close