Домника (Домна) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1881 ст.
Сын: Пазюк Лука Андреев
Отец ребёнка: Пазюк Андрей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Андрей Яковлев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно