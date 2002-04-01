Нуриманова (Невретдинова) Фатима Самуиловна
Место рожденияс.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения26.07.1912
Дата смерти01.04.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912
Отец: Невретдинов Сямиулла
Мать: Невретдинова Магира
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нуриманов Гильман
Рождение ребёнка
20.12.1933
Рождение ребёнка
07.01.1949
Рождение ребёнка
21.07.1954
Смерть
01.04.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки