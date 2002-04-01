Нуриманова (Невретдинова) Фатима Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуриманова (Невретдинова) Фатима Самуиловна

Нуриманова (Невретдинова) Фатима Самуиловна

Место рождения

с.Ст. Мочалей, Пильненский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

26.07.1912

Дата смерти

01.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912

Отец: Невретдинов Сямиулла

Мать: Невретдинова Магира

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуриманов Гильман

Рождение ребёнка
20.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуриманов Гильман

Рождение ребёнка
07.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуриманов Гильман

Рождение ребёнка
21.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуриманов Гильман

Смерть
01.04.2002
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.