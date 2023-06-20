Фирсов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 2000

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
До 2010

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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