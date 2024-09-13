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Толстых Антон Герасимов

Место рождения

Коптево

Дата рождения

01.12.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1801

Отец: Толстой Герасим Власов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Арина Константинова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Толстых Варфоломей Антонов

Мать ребёнка: Толстых Арина Константинова

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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