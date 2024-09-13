Толстых Антон Герасимов
Место рожденияКоптево
Дата рождения01.12.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1801
Отец: Толстой Герасим Власов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Толстых Варфоломей Антонов
Мать ребёнка: Толстых Арина Константинова
Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно