Демиденко Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Степан
Рождение ребёнка
12.12.?
Сын: Сафронов Александр Степанович
Отец ребёнка: Сафронов Степан
Рождение ребёнка
02.04.1970
Дочь: Жужгина (Демиденко) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Демиденко Николай