Демиденко Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Степан

Рождение ребёнка
12.12.?

Сын: Сафронов Александр Степанович

Отец ребёнка: Сафронов Степан

Рождение ребёнка
02.04.1970

Дочь: Жужгина (Демиденко) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Демиденко Николай

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