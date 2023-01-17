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Арестова Елена Сергеевна

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Место рождения

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

21.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1980

Отец: Карпов Сергей Аркадьевич

Мать: Карпова Ирина Юрьевна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
04.08.2000

Муж: Арестов Александр Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.09.2001

Дочь: Арестова Анна Александровна

Отец ребёнка: Арестов Александр Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.03.2014

Сын: Арестов Илья Александрович

Отец ребёнка: Арестов Александр Николаевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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