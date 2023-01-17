Арестова Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1980
Отец: Карпов Сергей Аркадьевич
Мать: Карпова Ирина Юрьевна
Бракосочетание
04.08.2000
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
07.09.2001
Дочь: Арестова Анна Александровна
Отец ребёнка: Арестов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.2014
Сын: Арестов Илья Александрович
Отец ребёнка: Арестов Александр Николаевич