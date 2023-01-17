Хабалов Сергей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1858
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1901
Место жительства
С 1903 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1914
Место жительства
С 1916
Место жительства
По 1924
г. Салоники, Греция
Смерть
1924
г. Салоники, Греция