Хабалов Сергей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабалов Сергей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1858

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1924
г. Салоники, Греция
Смерть
1924
г. Салоники, Греция
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