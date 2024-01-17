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Геккада
Геккада
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.643
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сюзанна
617 г.р.
Муж
Томас
640 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.643
Отец: не указан
Мать:
Сюзанна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Томас
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