Овчарова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1931
Дата смерти20.10.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1931
Отец: Петриченко Федор
Мать: Петриченко Мария
Рождение ребёнка
11.05.1948
Сын: Овчаров Виктор
Отец ребёнка: Овчаров Сергей
Рождение ребёнка
18.04.1950
Дочь: Полозова Ольга
Отец ребёнка: Овчаров Сергей
Рождение ребёнка
21.01.1961
Сын: Овчаров Александр
Отец ребёнка: Овчаров Сергей
Смерть
20.10.2015