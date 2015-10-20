Овчарова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1931

Дата смерти

20.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1931

Отец: Петриченко Федор

Мать: Петриченко Мария

Рождение ребёнка
11.05.1948

Сын: Овчаров Виктор

Отец ребёнка: Овчаров Сергей

Скуносово, Сумська область
Рождение ребёнка
18.04.1950

Дочь: Полозова Ольга

Отец ребёнка: Овчаров Сергей

Скуносово, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1961

Сын: Овчаров Александр

Отец ребёнка: Овчаров Сергей

Скуносово, Сумська область
Смерть
20.10.2015
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