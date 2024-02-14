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Банков Борис Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

30.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Банков Самуил

Мать: Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варшавская (Банкова) Мария Борисовна

Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банков Иосиф Борисович

Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шафирова (Банкова) Сара Борисовна

Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
20.07.1898

Дочь: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна

Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 02.08.1900

Дочь: Цукасова (Банкова) Сося-Александра Борисовна

Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Копылевич (Банкова) Хава-Ева Борисовна

Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна

Смерть
30.04.1945
Похороны
Неизвестно

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