Банков Борис Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти30.04.1945
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Банков Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варшавская (Банкова) Мария Борисовна
Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Шафирова (Банкова) Сара Борисовна
Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
20.07.1898
Дочь: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна
Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 02.08.1900
Дочь: Цукасова (Банкова) Сося-Александра Борисовна
Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Копылевич (Банкова) Хава-Ева Борисовна
Мать ребёнка: Банкова (Величанская) Бася Матвеевна
Смерть
30.04.1945
Похороны
Неизвестно