Ященко (Ященко) Федоря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯщенко (Ященко) Федоря

Ященко (Ященко) Федоря

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1931

Дочь: Бабинцев Галина Прохоровна

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Степан

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Григорий(Гришка)

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Иван

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Михаил

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Григорий

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ященко Евмен

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивга(Евгения)

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковия Прохоровна

Отец ребёнка: Ященко Прохор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ященко Прохор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close