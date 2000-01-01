Ященко (Ященко) Федоря
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1931
Дочь: Бабинцев Галина Прохоровна
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ященко Степан
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ященко Иван
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ященко Михаил
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ященко Григорий
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ященко Евмен
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивга(Евгения)
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковия Прохоровна
Отец ребёнка: Ященко Прохор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ященко Прохор
Смерть
Неизвестно