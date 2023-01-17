Павлов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1912
Дата смерти13.09.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912
Крещение
28.10.1912
Восприемники (крестные) крестьянин села Красная Поляна Семен Васильевич Павлов и того же села крестьянская жена Матрона Васильевна Павлова
Рождение ребёнка
16.07.1937
Сын: Павлов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Павлова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Мария Ивановна
Смерть
13.09.1975