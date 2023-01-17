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Павлов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

13.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: Павлов Василий Флорович

Мать: Павлова Евдокия Васильевна

Крещение
28.10.1912
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Восприемники (крестные) крестьянин села Красная Поляна Семен Васильевич Павлов и того же села крестьянская жена Матрона Васильевна Павлова
Рождение ребёнка
16.07.1937

Сын: Павлов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Павлова Мария Ивановна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мария Ивановна

Смерть
13.09.1975
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