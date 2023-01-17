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Фаттахов Булат Миннигалимович

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Место рождения

Новая Михайловка, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952

Отец: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать: Аюпова Лидия Гиляжевна

Новая Михайловка, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1977

Сын: Фаттахов Эдуард Булатович

Мать ребёнка: Фокина Надежда Ивановна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1986

Дочь: Фаттахова Светлана Булатовна

Мать ребёнка: Фокина Надежда Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Надежда Ивановна

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