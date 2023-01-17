Фаттахов Булат Миннигалимович
Место рождения
Дата рождения25.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1952
Рождение ребёнка
24.08.1977
Сын: Фаттахов Эдуард Булатович
Мать ребёнка: Фокина Надежда Ивановна
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1986
Дочь: Фаттахова Светлана Булатовна
Мать ребёнка: Фокина Надежда Ивановна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Надежда Ивановна